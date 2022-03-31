Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 229 vatandaşla bir araya geldi.

İlgili kurum müdürlerine iletilen sorunların çözülmesi talimatını veren Sonel, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları mutlu etmek ve yüzlerindeki tebessümün sebebi olmak için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Devletin kapısının herkese açık olduğuna işaret eden Sonel, "Bu şehirde kim bizlerle görüşmek, buluşmak ve konuşmak istiyorsa bizlere rahatlıkla ulaşabilir. Halk Günü toplantılarımızda da vatandaşlarımızın bize iletmek istediği her türlü sorun, sıkıntı, taleplerini dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kartları yardımında bulunduklarını anlatan Sonel, "Böylece vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini göstermeye çalışıyoruz. Onların mutluluğu her şeye değer." değerlendirmesinde bulundu.