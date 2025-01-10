Ordu'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında, İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik salonunda düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince sunum yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 7-8 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen 2025 Valiler Buluşması programına katılan Erol, kaymakamlar ve güvenlik birimlerinin yöneticilerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını ve başarı dileklerini iletti.

Erol, "Vatandaşın huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürmeleri için tüm gücümüzle görünür şekilde sahada olacağız. Uyuşturucu ile mücadelede arza yönelik etkin mücadelemizi talebe yönelik olaraktan da sürdürmeliyiz. İşin talep kısmına neden olan unsurları iyi irdelemeliyiz. Çözüm ve çareler üretmeliyiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı SG Üsteğmen Miralay Tolga Akalp, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mahmutcan Kuyumcu ve diğer ilgililer katıldı.