Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ş.I. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu M.I'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.I. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, oğlu M.I. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Gökhan ve Batuhan Kurt'un cenazeleri, Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınan baba ile oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yukarıtepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Altınordu Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title