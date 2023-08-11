Ordu'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Safet Yılmaz (75), hayatını kaybetti. Kazayı fark eden sürücü durumu bildirirken, sağlık görevlileri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yılmaz'ın cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Safet Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İ.V.'nin (51) geri manevra yaptığı 52 ADC 797 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Safet Yılmaz'a çarptı. Kazayı fark edip inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Safet Yılmaz'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Safet Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.