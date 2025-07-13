Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 100'den fazla personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar oluştu ve bir iş makinesi zarar gördü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm sıfır atık tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına 100'den fazla personel ve 20 araç ile müdahale edildi. Kağıt, plastik ve naylon gibi çeşitli malzemelerin yer aldığı tesiste maddi hasar oluştu, tesise ait bir iş makinesi de kullanılmaz hale geldi.
Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel