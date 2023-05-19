Ordu'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayan etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıdı. Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, bugünün, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yılı olduğunu söyledi.

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayan etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıdı.

Bando takımının da eşlik ettiği yürüyüşe katılanlar, Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil güzergahını takip ederek Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, bugünün, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yılı olduğunu söyledi.

Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan ecdadı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri, kahraman gazileri saygıyla, minnetle ve şükranla andıklarını belirten Sonel, "Siz sevgili gençlerimizin yolu, bahtı açık olsun." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.