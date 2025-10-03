Ordu'da Gazze'ye Destek İçin Balıkçı Tekneleri Limandan Kalktı

ORDU'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için çok sayıda balıkçı teknesi ve gemi limandan kalkarak, kent merkezinde kıyıda bekleyen vatandaşları selamladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için Altınordu ilçesi Kumbaşı Limanı'nda çok sayıda balıkçı teknesi ve gemi, Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Limandan kalkan gemiler, sahil boyunca ilerleyerek kıyıda kendilerini bekleyen vatandaşları sirenlerle selamladı. Gemileri, kıyıda pankart ve bayraklarla karşılayan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı. Sahilde Kur'an-ı Kerim okunması ile devam eden programda konuşan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Olgun Küçük, "Sumud Filosu'nun cesur yürekleri bize hatırlatıyor ki umudu büyüten, dayanışmayı örgütleyen herkes bir gün ebabil olur. Onların yolculuğu sadece bir deniz yolculuğu değil, Filistin'in özgürlüğü yolunda insanlığın vicdanını uyandıran bir çağrıdır. Bizler de bu çağrıya kulak vererek zulmün karanlığını aydınlatacak bir kıvılcıma dönüşebiliriz" dedi. Program, Filistin halkı ve tüm Müslümanlar için edilen dualarla son bulurken, tekne ve gemiler de limana döndü.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,