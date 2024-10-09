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Ordu'da Gazze sergisi açıldı

Ordu'da Gazze sergisi açıldı
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Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı dolayısıyla sergi düzenlendi.

Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı dolayısıyla sergi düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Birimi tarafından Altın Ordu ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının anlatıldığı fotoğraf sergisi ve video gösterim organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, İsrail'in yayılmacı politikasının şu anda bölgede ve dünyada büyük bir huzursuzluk yarattığını söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu noktadaki en büyük reaksiyon gösteren ülke durumunda olduğunu vurgulayan Güler, "İnsanlık dramı yaşanıyor Gazze'de, dolayısıyla da Filistin'de. Bu noktanın çok ciddi bir şekilde bütün dünyada erdemli, adil, ahlaki bir şekilde ele alınması lazım." dedi.

Güler, ortak sağduyu ve ahlaki yaklaşımla bu işlerin bir an evvel durması gerektiğine işaret ederek, "Kanın, gözyaşının durması lazım. Çünkü burada bir zulüm yaşanıyor. Türk milleti olarak, devletimiz olarak ve aynı zamanda partimiz olarak yoğun bir hassasiyetle, bir mücadele ruhuyla aklıselimin hakim olmasını istiyoruz. Gözyaşının, insanlık dramının ortadan kalkması lazım." diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birimi Başkanı Fatih Tanrıverdi ise programın, halkın bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları İsrail Güncel Gazze ordu

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