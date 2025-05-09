DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Ordu'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Ordu'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde, Gazze yararına gerçekleştirilen kermeste, velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu. Etkinlik, ilçe milli eğitim müdürü tarafından dayanışma örneği olarak değerlendirildi ve elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Ünye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, kermesin anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü İslam Şimşek de Filistin ve Gazze halkına destek amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Amacımız zulme karşı dik durmak, Gazze halkına elimizden geldiğince yardımcı olmaktır." dedi.

Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek katledilen kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralandı

Plastik kelepçeli infazda sır perdesi aralandı! Kan izleri ele verdi
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.