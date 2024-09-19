Ordu'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri Gerçekleştirildi

Ordu'da "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Altın Ordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda 103 gazi, 103 ortaöğretim öğrencisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği yapıldı. Katılımcılar, bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında, Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" adlı spor etkinliği düzenlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Selami Türkmen, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Program, dernek ziyaretleri sonrası gaziler onuruna yemek verilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ile diğer ilgililer ve gaziler katıldı.

Ünye

Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, diğer ilgililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Dernek ziyaretlerinin gerçekleştirildiği program çerçevesinde Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi.