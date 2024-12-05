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Ordu'da Fuhuş Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Fuhuş Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yakalanan 7 şüpheli, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini' suçundan tutuklandı.

Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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