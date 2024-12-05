Ordu'da Fuhuş Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yakalanan 7 şüpheli, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini' suçundan tutuklandı.
Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı.