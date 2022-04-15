ORDU'DA FUHUŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Haberler

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ORDU'DA FUHUŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

ORDU (DHA) - ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. B.Ç. isimli şüpheliler adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan aynı olayla ilgili ifadesi alınan 10 mağdur kadın, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ORDU'DA FUHUŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ORDU'DA FUHUŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ORDU'DA FUHUŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ordu, Güncel, Haberler

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