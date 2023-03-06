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ORDU'DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, İŞ YERİ İLE OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Güncel Haberler

ORDU'nun Altınordu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, bir kafeteryanın bahçesi ile park halindeki otomobile zarar verdi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, bir kafeteryanın bahçesi ile park halindeki otomobile zarar verdi.

Ordu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Akyazı Mahallesi Plaj mevkisinde gövdesinden kırılan ağaç, kafeteryanın bahçesi ile park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kafeteryanın tabelası ile bahçedeki masa ve sandalyeler zarar gördü, otomobil arka camı kırıldı. Ağacın bir parçası ise otomobilin tamponuna saplandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılan ağaç, belediye ekiplerince kamyonla bölgeden götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınordu Fırtına Akyazı Ordu Güncel Haberler

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