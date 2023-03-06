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Ordu'da fırtına: Devrilen ağaç, otomobil ve iş yerine hasar verdi

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Ordu'da fırtına: Devrilen ağaç, otomobil ve iş yerine hasar verdi Otomobilin bagaj kısmından saplanan ağaç parçası, aracın gövdesini delerek çıktı Ordu'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaç otomobile hasar verdi.

Ordu'da fırtına: Devrilen ağaç, otomobil ve iş yerine hasar verdi

Otomobilin bagaj kısmından saplanan ağaç parçası, aracın gövdesini delerek çıktı

ORDU - Ordu'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaç otomobile hasar verdi.

Ordu'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, il genelinde etkisini devam ettiriyor. Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde bulunan ağaç, fırtına nedeniyle köküne yakın bir yerden kırıldı. Bu esnada burada bulunan bir iş yerinde hasar oluşurken, ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacı küçük parçalara ayırarak otomobile ulaştı. Bu esnada aracın bagaj kısmına saplanan ağaç dalı, fırtınanın şiddetini gösterdi.

Ekiplerin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına İtfaiye Ordu Güncel Haberler

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