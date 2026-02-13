Haberler

Ordu'nun yüksek kesimlerinde fırtına; 11 evin çatısı uçtu

Güncelleme:
Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, birçok ağaç devrildi ve elektrik direkleri ile park halindeki araçlar zarar gördü. Meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu.

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar ile elektrik direkleri de zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde saatte hızı 100 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde öğleden sonra etkisini artıran tam fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar ile elektrik direkleri de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıda, 19 ilçenin tamamında etkili olacak fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
