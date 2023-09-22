Ordu'da fındık hasat sezonu sonbaharda da devam ediyor

Yüksek kesimli bölgelerde fındık hasadı sürerken üreticiler ekim ayına kadar hasat yaptıklarını belirtiyor

ORDU - Ordu'da, sahil kesimlerine 12 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasat sezonu yüksek kesimli bölgelerde devam ediyor. Hasat sezonunun bitmesine 3-4 gün kalırken üreticiler sonbahar mevsiminde türküler eşliğinde de fındık topluyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde resmi olarak 12 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı orta kesim için 17, yüksek kesimler için ise 25 Ağustos olarak belirlendi. İlde üreticilerin büyük bir kısmı hasadı tamamlayıp ürünlerini patoza verdi, bazı üreticiler mahsullerinin satışını gerçekleştirdi. Yüksek kesimli bölgelerde ise fındığın yapısı gereği geç olgunlaşması, hava şartları gibi etkenlerden dolayı hasat devam ediyor. Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi'nde üreticiler, ekim ayına kadar fındık toplayabildiklerini belirtiyor.

Fındık toplayan Sami İsen, Korgan ilçesindeki yaylaya yakın noktalarda fındık hasat sezonunun devam ettiğini söyledi. Hasadın 3 gün daha devam edeceğini söyleyen İsen, sonrasında ise sezonun biteceğini belirtti.

"Geçen yıl ekim ayına kadar fındık topladık"

Fındık üreticisi Hüseyin Çolak, yüksek kesimli bölgede oldukları için hasadın geç başladığını ve devam ettiğini söyledi. Bu yıl verimin de yüksek olduğunu söyleyen Çolak, "Çok şükür burada fındık yanmadı. Eylül ayı da olsa fındık sezonu bitmiş sayılmıyor, geçen yıl ekim ayına kadar fındık topladığımız oldu. Bu sene de olacak gibi görünüyor, buralarda güzel mahsul var. Korgan'ın yüksek kesimleri son haneler biz oluyoruz, belki de ilde en son hasadı biz bitirenler oluyoruz" dedi.

Fındık hasadını sürdüren Hakkı Yılmazlı ise bir aydan fazla bir süre önce başlanan fındık hasadının büyük oranda tamamlandığını, bölgelerinde ise halen devam ettiğini söyledi.

Üreticiler sonbahar mevsimin ilk ayının sonlarında devam ettikleri hasatta kimi zaman türküler söyleyerek güzel vakit geçiriyorlar.