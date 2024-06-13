Ordu'da fındık hasat dönemi öncesi mevsimlik tarım işçilerine hazırlık toplantısı yapıldı

Ordu'da fındık hasat döneminin yaklaşması dolayısıyla mevsimlik tarım işçilerine yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol, başkanlığını yaptığı toplantıda, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Her yıl fındık hasadı için diğer illerden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin, birkaç aylığına misafirleri olduğunu belirten Erol, onların insani ihtiyaçlarını karşılama noktasında bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti ve duyarlılığı bu yıl da göstereceklerini anlattı.

Erol, mevsimlik tarım işçilerinin geçici konaklama yaptıkları METİP alanlarının şartlarını daha iyi hale nasıl getirebileceklerinin çabasında olduklarını vurgulayarak, "Bu konuda her kurum kendi üzerine düşen görev ve sorumluğu yerine getirecek. Bu toplantımızda da geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları ve faaliyetleri değerlendirdik. Bu yıl yapacağımız çalışmalara ilişkin hazırlıklarımızı da gözden geçirdik. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız bir sezon geçirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

METİP'in yürütümünden sorumlu YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdürü Menderes Aydınoğlu ise her fındık hasat döneminde diğer illerden Ordu'ya yaklaşık 15 bin civarında mevsimlik tarım işçisi geldiğini kaydetti.

Gelen işçilerden 3 bin civarındakilerin Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ulubey ilçelerinde bulunan alanlarda kaldıklarını aktaran Aydınoğlu, diğer mevsimlik tarım işçilerinin ise işverenlerin temin ettiği yerlerde kaldıklarını belirtti.

Aydınoğlu, METİP alanlarındaki sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler hakkında bilgi vererek, 2023 yılında METİP alanında kalan mevsimlik tarım işçilerinden 1108'ine sağlık taraması yapıldığını, 427 çocuğa yaz okulunda eğitim verildiğini ifade etti.