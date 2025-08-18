Ordu'da Fındık Bahçesinde Çocuğa Yorgun Mermi İsiabet Etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık toplayan 15 yaşındaki bir çocuğun sırtına yorgun mermi isabet ederek yaralandığı bildirildi. Çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Jandarma zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde sırtına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Kösebucağı Mahallesi'nde ailesiyle fındık toplayan O.H'nin (15) sırtına yorgun mermi isabet etti.

Ailesi tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
