Ordu'da evin balkonuna çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun balkona çarptığı kazada sürücü yaralandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun balkona çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Eskikızılcakese Mahallesi mevkisinde İbrahim İldeş (59) yönetimindeki 06 FL 6026 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, yol kenarındaki evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan İldeş, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.