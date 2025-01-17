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Ordu'da Evde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'da Evde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Fatsa ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 60 yaşındaki Mehmet Tekyıldız, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bolaman Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Tekyıldız (60), Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin de Tekyıldız'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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