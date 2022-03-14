Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'nde Rıza Dağkır'a (80) ait evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında Rıza Dağkır'ın cenazesine ulaşıldı.

Eşinin İstanbul'a tedaviye gittiği ve bu nedenle evde tek başına kaldığı anlaşılan Dağkır'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yangın, Korgan, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title