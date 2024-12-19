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Ordu'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 94 yaşındaki Emine G'nin cansız bedeni bulundu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

İlçenin Sırakovancı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aynı aileye ait bitişikteki 3 katlı binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, 94 yaşındaki Emine G'nin cansız bedeni bulundu.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve İlçe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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