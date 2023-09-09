Ordu'da ev baskınında esrar üretimi için kenevir bitkileri ele geçirildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi. İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir vatandaşın evinde kenevir tespit etti ve şahsı gözaltına aldı.