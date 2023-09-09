Ordu'da ev baskınında esrar üretimi için kenevir bitkileri ele geçirildi
Ordu'nun İkizce ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi. İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir vatandaşın evinde kenevir tespit etti ve şahsı gözaltına aldı.
Ordu'nun İkizce ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi.
İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Yukarı Karlıtepe Mahallesinde S.T. isimli bir vatandaşı takibe aldı. 15 günlük fiziki takip sonucunda operasyon düzenleyen ekipler S.T.'nin evinin bahçesinde ekilmiş kenevir tespit etti. Boyu 2 metreyi bulan 70 adet kök kenevir ekipler tarafından toplanırken, S.T gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen S.T., Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU