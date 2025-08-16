Ordu'da Eşini Vurarak İntihar Eden Adam Hayatını Kaybetti

ORDU'da eşi Selma M.'yi (45) el yapımı tabanca ile bacağından vurarak yaraladıktan sonra aynı tabanca ile kendi başına ateş eden İlkay Mızrak (50), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ağustos'ta Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan Selma ve İlkay M. çifti, 4 katlı binanın çatı katındaki dairelerinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra İlkay Mızrak, el yapımı tabanca ile Selma M.'ye ateş ederek bacağından vurdu, ardından başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılardan İlkay M., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkay Mızrak, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Çiftin, bir süredir ayrı yaşadıkları ve Selma M.'nin kıyafetlerini almak için daireye geldiği; 2 çocuklarının da olay sırasında dışarda oldukları öğrenildi. Selma M.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.