Ordu'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi.

Ünye Türk- Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitler Anıtı'nda gerçekleşen program çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, hayatlarını kaybeden mürettebatın ve kederli ailelerinin anısını saygıyla andığını söyledi.

Işık, Ünye'de bulunan anıtın Türkiye'de ilk ve tek anıt olduğunu ifade ederek, "Bu anıt Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan 15 Eylül 1890'da ayrıldıktan sonra Kushimoto açıklarında tayfuna yakalanan ve 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'de şehit olan Türk denizciler anısına 2014 yılında yaptırılmıştır. Bu anıt Türkiye'de yapılan ilk ve tek anıttır. Elim kazada yaralıları kurtarmaya çalışan Kuşimoto köylülerinin gayretleri, şimdiye kadar devam eden ve daha da güçlenen Türk- Japon dostluk ilişkilerinin temelini oluşturmuştur. " ifadesini kullandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yaşanan hadise sonrası iki ülke arasında gelişen dostluğun önemine işaret ederek, "Bu dostluk çok daha da güçlendi ve pekişti. Türk- Japon dostluğunun güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ünye Türk- Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu da görev ruhuyla ayrıldıkları vatanlarına bir daha dönemeyen Ertuğrul şehitlerinin hatırasını saygıyla andığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu uluslararası anıt Ünye Oşima arasındaki Türk- Japon kardeşliğinin köprüsünü temsil ediyor. Anıtımıza Ertuğrul demirini temsil eden çapayı yerleştirme şansını yakaladık. Bundan sebep belediyemize şükranlarımızı sunarız. Türk ve Japon kültürü Ünye'de sentezlenecek, iki ülkenin dostluğu hümanizm ve Japon felsefesinde şahikaya ulaşacaktır."

Program günün anısına düzenlenen resim ve fotoğraf sergisi açılışıyla sona erdi.