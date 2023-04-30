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Ordu'da erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı

Ordu'da erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ordu'nun Ünye bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Ordu'nun Ünye bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

İlçenin Keş Mahallesi kumsalında, M.K. (32) ile erkek arkadaşı C.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, üzerinde bulunan tabancayla C.P'ye ateş etti.

Ağır yaralanan C.P, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ünye Ordu Güncel Haberler

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