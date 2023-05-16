Ordu'da engelli bireyler bir günlüğüne asker oldu

ORDU Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli vatandaşlar için, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri çerçevesinde 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' düzenlendi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte 46 engelli vatandaş asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelliler, yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker oldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde jandarma ve polis ekipleri ile korucuların yurtiçi ve yurtdışında güzel işler yaptıklarını söyledi. Yıllar önce Hakkari, Tunceli, Diyarbakır'da terör varken, o illerin huzur ve turizm şehri olduğunu söyleyen Vali Sonel, "Dünyanın 4 bir yanında askerimiz barışı sağlamak için görev başında. Rabb'im kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin, her daim onların yanında olsun" dedi.

"Gurur duyduk"

Temsili askerlik yapan bireyler ile ailelerine de seslenen Vali Sonel, "Evlatlarımızın yemin merasiminde ve bayrak geçişinde gurur duyduk. İnşallah bunlar evlatlarımızın hayatlarına güzel bir anı olarak kalacak" ifadelerine yer verdi. İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Yemin töreni yapılmasının ve konuşmaların tamamlanmasının ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Akdoğan ve protokol tarafından askerlerin belgeleri takdim edildi.