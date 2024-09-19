Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Enerji Sektörünün Sorunları ve Talepleri Stk'larla Değerlendirildi

Ordu'da Enerji Sektörünün Sorunları ve Talepleri Stk'larla Değerlendirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da enerji sektöründe yatırım ve üretim yapan işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve talepler, Vali Muammer Erol'un katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomik faydaları vurgulandı ve bölgedeki elektrik üretimi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ordu'da yatırım ve üretim yapan enerji sektörünün karşılaştığı sorun ve talepleri değerlendirildi.

Vali Muammer Erol, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Ordu ekonomisine değer katan sektörlerde yatırım, üretim ve faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları sorunları gidermek, taleplerini dinlemek üzere sektör toplantılarının düzenlendiğini belirtti.

Daha önce bentonit sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Erol, "Bugün de enerji sektöründe ilimizde yatırım, üretim ve faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileri ile bir araya geldik. Onların bize söylemek istediklerini dinleyeceğiz. Karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesi noktasında hep birlikte çözüm üretmeye çalışacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'ye ve Ordu'ya sağladığı ekonomik faydalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bu çalışmanın amacının, ülkede yenilenebilir enerji sektöründe yaşanan gelişmelerin, il özelinde irdelenmesi ve yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bir fikir ortaya konulması olduğunu aktaran Ardahanlıoğlu, "Bu amaca ulaşmak için belge tarama, doküman inceleme ve araştırma yöntemiyle çeşitli grafikler oluşturulmuştur. Sonuç olarak ülkemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yerli ve sürdürülebilir kaynaklar tarafından üretilmesinin stratejik öneme haiz olduğu ortaya konulmuştur." diye konuştu.

Ardahanlıoğlu, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 39,50'sinin sürdürülebilir enerji kaynaklarından temin edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjinin yaklaşık yüzde 50'si hidroelektrik santrallerde üretilmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde ilimiz elektrik üretiminde 5'inci sıradadır. Bölgemiz ülkemiz üretiminin yüzde 6'sını karşılamaktadır. İlimizde EPDK lisanslı 18 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin 15'i hidroelektrik, 2'si rüzgar, 1'i biyogaz santralidir. Mesudiye ve Akkuş ilçeleri en fazla yenilenebilir enerji santraline sahiptir."

Ordu'nun elektrik üretiminin, tüketiminin yaklaşık yüzde 116'sını karşılayacak düzeyde olduğunu vurgulayan Ardahanlıoğlu, ilin enerji üretiminin yüzde 97'lik kısmının hidroelektrik santrallerden sağlanmakta olduğunu kaydetti.

Sektör temsilcilerinin karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları ve taleplerini dile getirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer ilgiler katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Yerel Haberler Muammer Erol Ekonomi Güncel Enerji Yaşam ordu

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });