Ordu'da Enerji Sektörünün Sorunları ve Talepleri Stk'larla Değerlendirildi

Ordu'da yatırım ve üretim yapan enerji sektörünün karşılaştığı sorun ve talepleri değerlendirildi.

Vali Muammer Erol, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Ordu ekonomisine değer katan sektörlerde yatırım, üretim ve faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları sorunları gidermek, taleplerini dinlemek üzere sektör toplantılarının düzenlendiğini belirtti.

Daha önce bentonit sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Erol, "Bugün de enerji sektöründe ilimizde yatırım, üretim ve faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileri ile bir araya geldik. Onların bize söylemek istediklerini dinleyeceğiz. Karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesi noktasında hep birlikte çözüm üretmeye çalışacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'ye ve Ordu'ya sağladığı ekonomik faydalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bu çalışmanın amacının, ülkede yenilenebilir enerji sektöründe yaşanan gelişmelerin, il özelinde irdelenmesi ve yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bir fikir ortaya konulması olduğunu aktaran Ardahanlıoğlu, "Bu amaca ulaşmak için belge tarama, doküman inceleme ve araştırma yöntemiyle çeşitli grafikler oluşturulmuştur. Sonuç olarak ülkemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yerli ve sürdürülebilir kaynaklar tarafından üretilmesinin stratejik öneme haiz olduğu ortaya konulmuştur." diye konuştu.

Ardahanlıoğlu, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 39,50'sinin sürdürülebilir enerji kaynaklarından temin edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjinin yaklaşık yüzde 50'si hidroelektrik santrallerde üretilmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde ilimiz elektrik üretiminde 5'inci sıradadır. Bölgemiz ülkemiz üretiminin yüzde 6'sını karşılamaktadır. İlimizde EPDK lisanslı 18 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin 15'i hidroelektrik, 2'si rüzgar, 1'i biyogaz santralidir. Mesudiye ve Akkuş ilçeleri en fazla yenilenebilir enerji santraline sahiptir."

Ordu'nun elektrik üretiminin, tüketiminin yaklaşık yüzde 116'sını karşılayacak düzeyde olduğunu vurgulayan Ardahanlıoğlu, ilin enerji üretiminin yüzde 97'lik kısmının hidroelektrik santrallerden sağlanmakta olduğunu kaydetti.

Sektör temsilcilerinin karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları ve taleplerini dile getirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer ilgiler katıldı.