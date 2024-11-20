Ordu'da emekliler için program gerçekleştirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde emeklilere yönelik program düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünce, 2024 yılının "Emekliler Yılı" olması dolayısıyla kültür otağında yemek programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, sevgi dolu bir aile olduklarını ifade etti.

Emeklilere hitap eden Güler, emeklilere 365 gün gönüllerinin açık olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buralar sizin emrinizde. Sizlere yönelik üniversite öğrencilerimiz ile emeklilerimizin çamaşırlarının yıkanması için çamaşırhane kurduk. Temizleyip, ütüleyip sizlere verebilecek durumdayız. Onun dışında yemek yapamayanlarımıza yemek yapma imkanı var. Bu otağımız sizin. Sosyal tesislerimizde daha uygun fiyatlarla çayımız, çorbamız, her şeyimiz var. Daha güzel imkanlarımız olduğunda onları da sizlerle paylaşacağız."

İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Yaşar Günay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Günay, bu kapsamda emeklilerin sosyal, ekonomik refahına katkıda bulunabilme, bilgi ve tecrübelerinden faydalanma, kişisel becerilerinin devamına katkı sunulması amacıyla kentte bir dizi etkinlikler hazırlandığını anlattı.

Vali Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ve emeklilerin katıldığı programda, kent orkestrası müzik dinletisi sundu ve tekne turu düzenlendi.