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Ordu'da Ekipler Kötü Kokular Üzerine Evden 2 Kamyon Çöp Çıkardı

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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Bucak Mahallesi'nde, kötü kokuların kaynağını araştıran belediye ekipleri, bir evden toplamda 2 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, atıkların temizliğinin ardından ilaçlama da gerçekleştirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyesi ekipleri, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.

Bucak Mahallesi'nde 2 kişilik ailenin yaşadığı evden kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Şikayetler üzerine adrese giden ekipler, evde biriken çöplerin boşaltılması için çalışma başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş makinesiyle destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin içi ve çevresinden uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

Ekipler, çöplerin çıkartılmasının ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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