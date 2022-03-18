Ordu'da eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da eğitime kar engeli

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ORDU (AA) - Ordu il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre; kar yağışının il genelinde devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklanmıştı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Ordu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title