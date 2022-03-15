Ordu'da eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da eğitime kar engeli

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

ÇATALPINAR, ORDU (AA) - Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği ve buna bağlı olarak buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Çatalpınar, Aybastı, Ordu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title