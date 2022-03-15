Ordu'da eğitime kar engeli

ÇATALPINAR, ORDU (AA) - Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği ve buna bağlı olarak buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.