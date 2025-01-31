Ordu'da Durdurulan Tırda 5 Milyon 560 Bin Makaron Ele Geçirildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kaçak sigara ve makaron ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 5 milyon 560 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde durdurulan tırda 5 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, sahil yolunda durduğu tır içerisinde 5 milyon 560 bin makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel