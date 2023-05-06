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Ordu'da düğünde kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı

Ordu'da düğünde kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde, düğünde kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, düğünde kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Fatih Mahallesi'nde açık alandaki tesiste düzenlenen düğünde, davetlilerden M.K. ve M.O'ya burada ateşlenen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın incelemesinin ardından gözaltına alınan şüpheli H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

Fatih Ünye Ordu Güncel Haberler

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