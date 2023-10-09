Ordu'da drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 lira ceza kesildi
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Ordu'da Altınordu ilçesinde kavşak içerisinde drift yapan 5 sürücüye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 36 bin 534 lira para cezası kesildi.
Ordu'da trafiğe açık alanda drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kavşak içerisinde 5 sürücünün araçlarıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Ekipler, tespit ettikleri sürücülere 36 bin 534 lira para cezası uyguladı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından drift yapan araçlara ait videoya yer verilirken, cezanın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yazıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel