Haberler

Ordu'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet, çek ve silah ele geçirildi.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Ordu ve Karabük'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 72 imzalı senet, 53 boş senet, 30 çek, 8 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, detektör, başkasına ait 3 tapu ve 2 hesap cüzdanı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.