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Ordu'da Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Dirençlilik Çalışmaları Başladı

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Ordu'da, Yerel ve Bölgesel Alanlarda Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Oluşturulması, Dirençlilik Çalışma Akademisi (REMEDY) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen projeye, Ordu Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Ordu ev sahipliği yapacak.

Ordu'da, Yerel ve Bölgesel Alanlarda Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Oluşturulması, Dirençlilik Çalışma Akademisi (REMEDY) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen projeye, Ordu Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Ordu ev sahipliği yapacak.

Proje kapsamında pilot bölge seçilen Ordu'da 5 gün saha araştırmaları yapan, paydaş kurumlarda toplantılar gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği heyetleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Güler, proje tanıtımı ve ortak çalışma planlama istişaresi yapılan ziyarette, "Şehrimiz iklim değişikliğinde sosyolojik, ekonomik ve çevresel boyutlar bakımından çok iyi bir laboratuvar." ifadelerini kullandı.

Heyet üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yerel paydaşlarla bir araya gelerek projenin önemi ve hedefini de anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Hacettepe Üniversitesi Ordu Çevre Politika Güncel Haberler

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