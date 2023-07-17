Ordu'da Dereye Düşen Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da evinin yanındaki kayalıkta hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip dereye düşen Naciye Yılmaz için başlatılan arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. Ekipler, dere ile denizin birleştiği noktada çalışmalarına ağırlık verdi.

ORDU'da evinin yanındaki kayalıkta hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten dereye düşerek kaybolan Naciye Yılmaz (55) için başlatılan arama çalışması 8'inci gününde de devam ediyor. Ekipler, dere ile denizin birleştiği noktada çalışmalarına ağırlık verdi.

Olay, 10 Temmuz'da, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafındaki kayalıkta hayvanları için yaprak kesmeye giden 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz'dan haber alınamadı. Kayalıkların altındaki dereye düştüğü belirtilen Yılmaz için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Naciye Yılmaz'ın için bölgede arama çalışması başlatıldı. Afad, UMKE, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat ve bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 116 kişilik ekip hem derede hem de kenarındaki ağaçlık alanda kayıp kadının izini arıyor. Denize kadar uzanan 35 kilometre uzunluğundaki dereyi arayan ekipler, çalışmalarda Naciye Yılmaz'a ait olduğu düşünülen başörtüsü, etek ve penye buldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Amiri Şakir Günay, dereden denize kadar olan 35 kilometrelik kısımda arama-tarama faaliyetlerinde kayıp kadının izine rastlayamadıklarını söyledi. Günay, "Yaklaşık 8 gündür devam eden çalışmada 6 gün dere etabında arama-kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Yukarıdan yaklaşık 35 kilometrelik kısımdan denize kadar olan bölümdeki arama-tarama çalışmaları tamamlandı. Bakılmadık taş altı, girilmedik dehliz kalmadı. Bu etaptan sonra 2 gündür dere ile denizin birleştiği noktada arama-kurtarma faaliyetleri dalgıç ekipler ile devam etmekte. Dün buradaki çalışmaları başlattık. Arkadaşlarımız dalış yaptılar. Herhangi bulgu veya emareye rastlamadılar. Bugün de itfaiyemizdeki 8 dalgıç ile beraber ilk etap dalışımızı yaptık. Yaklaşık 40 metre derinliğe ulaştık. Vatandaşlar tarafından belirtilen havuz tabir edilen çukur var. O çukurda 40 metreye ulaştık. Orada herhangi bir emareye rastlayamadık. İkinci etap dalış için arkadaşlarımız istirahat edip yeniden dalışımızı gerçekleştireceğiz. Bu arada diğer birimler de dere yatağında arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.