Son dakika gündem: ORDU'DA HEYELAN ANI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (4)Ordu'da etkili olan sağanak yağış, heyelanlara neden oldu.
Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (4)
Ordu'da etkili olan sağanak yağış, heyelanlara neden oldu. Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi Salafat Mevkii'nde istinat duvarının çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde istinat duvarının yoldan ayrılarak, dereye yuvarlandığı görülüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel