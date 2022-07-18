Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3)

5 İLÇEDE 242 NOKTADA HEYELAN

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle 5 ilçedeki 242 noktada, sel ve heyelan meydana geldi. Fatsa, Gürgentepe, Perşembe, Çamaş ve Altınordu ilçelerinde AFAD verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 260 kilograma kadar yağış düştü. Fatsa'da ayrıca 2 köprü yıkıldı.

Heyelan olan bölgelerde müdahale ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Güler, halktan meteorolojik verilere göre tedbirli olmalarını istedi.