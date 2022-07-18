Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (2) PERŞEMBE'DE APARTMANIN ZEMİN KATINI SU BASTIOrdu'da sağanak etkili olurken, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin ve bodrum katlarını su bastı. PERŞEMBE'DE APARTMANIN ZEMİN KATINI SU BASTI Ordu'da sağanak etkili olurken, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin ve bodrum katlarını Su bastı. Ekipler, mahallede ve binada su tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan Fatsa ilçesindeki Yalıköy Limanı'nda 2 tekne, alabora oldu. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel Perşembe Ordu su Güncel Haberler

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