Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (2)
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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PERŞEMBE'DE APARTMANIN ZEMİN KATINI SU BASTIOrdu'da sağanak etkili olurken, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin ve bodrum katlarını su bastı.
PERŞEMBE'DE APARTMANIN ZEMİN KATINI SU BASTI
Ordu'da sağanak etkili olurken, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin ve bodrum katlarını Su bastı. Ekipler, mahallede ve binada su tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan Fatsa ilçesindeki Yalıköy Limanı'nda 2 tekne, alabora oldu.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel