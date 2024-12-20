Ordu'da Deprem Saha Tatbikatı Yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ) tarafından Ordu'da, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

Ordu'nun Akkuş ve Aybastı ilçelerinde gerçekleştirilen "Deprem Saha Tatbikatı"nı, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Valilik Toplantı Salonu'ndan sevk ve idare ederek koordinasyonu sağladı.

Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ordu, Tokat, Amasya, Samsun ve Sivas illerinin etkilendiği depremin ardından Vali Muammer Erol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal'dan ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, yaptığı açıklamada, depremden dolayı Akkuş, Aybastı, Korgan, Kabataş, Mesudiye, Gölköy, Kumru, Çaybaşı, İkizce ile Ünye ilçelerinin etkilendiğini, Gümüşhane ve Bayburt'tan Ordu'ya destek geleceğini belirterek, Akkuş ve Aybastı ilçelerinde İlçe Afet Yönetim Merkezlerinin Kaymakamlıklar başkanlığında toplandığını kaydetti.

Ünal, haberleşme sistemlerinde kesintiler yaşanması nedeniyle ilçelerle haberleşmenin telsiz, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri aracılığıyla sağlandığını aktardı.

Akkuş'ta 2 ve Aybastı'da 1 olmak üzere toplam 3 binanın yıkıldığını belirten Ünal, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu, altyapı hasarları oluştuğunu, kara yolu ağının hasar aldığını, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin hasar-kırıma uğradığını, enerji nakil ve iletim hatlarında oluşan hasar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, ısınma amacıyla kullanılan sistemlerin yangına sebebiyet verdiğini ve acil barınma ihtiyacının oluştuğuna değindi.

Akkuş ve Aybastı ilçelerine arama kurtarma afet grubunda 107 personel ve 9 arama kurtarma aracı ile sağlık afet grubu, emniyet trafik afet grubu, yangın afet grubu ekiplerinin ivedilikle sevk edildiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızca Akkuş ilçesine Gümüşhane Afad, Aybastı ilçesine Bayburt AFAD İl Müdürlüğü personeli destek olacak. İlçe AFAD Merkezlerinde görev yapmak üzere Müdürlüğümüzce 1 şube müdürü, beraberinde ikişer idari personel olmak üzere toplam 6 personel görevlendirilmiş. Bölgeye Türk Kızılayı ekipleri ile Haberleşme Afet Grubu mobil İletişim aracı yönlendirilmiştir. Enerji Afet Grubu saha ekipleri çalışmalarına başlamıştır. Ulaşım Altyapı Afet Grubu kapalı noktaları ulaşıma açma çalışmalarına başlamıştır. Afet gruplarının Afet Yönetimi Karar Destek Sistem veri giriş sorumlu ve görevlileri, veri girişleri ile afet gruplarının aralarındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamaları amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl AFAD Merkezi Toplantı Salonunda toplanmıştır. Tatbikat kapsamında 10 ilçeye müdahalede toplam müdahale kapasitesi 987 personel ve 253 araç olarak tespit edilmiştir."

Bölge Düzeyi Tatbikat Programı kapsamında tatbikat sürecinde Başkanlık AFAD Merkezi ile il ve ilçe afet merkezleri arasında sesli ve görüntülü bağlantı kurularak, dron ve İHA ile canlı görüntü aktarımı yapıldı.

"Deprem Saha Tatbikatı" sonrasında AFAD Başkanı Okay Memiş, senaryo gereğince meydana gelen depremden etkilenen Ordu, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas valileri ile video konferans yoluyla toplantı yaparak, gerçekleştirilen saha tatbikatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.