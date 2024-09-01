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Ordu'da Denizlerde Av Yasağı Son Buldu

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Ordu'da denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla yeni sezon için tören düzenlendi. Balıkçılar aileleriyle birlikte törene katıldı. Vali ve belediye başkanı sezonun hayırlı olmasını diledi. Balıkçılar tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Ordu'da yeni sezon için tören düzenlendi.

Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene balıkçılar aileleriyle geldi.

Vali Muammer Erol ile Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, yeni sezonda palamudun bol olmasını beklediklerini belirterek, eylül ayı içinde palamut fiyatlarının gerileyeceğini, vatandaşların bol bol balık tüketebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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