Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.
İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü. ???????
Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel