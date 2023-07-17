Üye Girişi
Haberler

Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü

Güncel Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.

İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü. ???????

Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ünye Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title