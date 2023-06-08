Ordu'da denizden çıkan iki cesedin kimlikleri belli oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısına vuran erkek cesedinin bulunmasının ardından bölgede çalışma yapan ekipler, iskelenin altında suda hareketsiz yatan bir kişinin daha olduğunu fark etti. Olay yerine çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından, iskelenin uç kısmında, suyun içerisinde yaklaşık 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkarttı. Denizden çıkan iki cesedin kimliğinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar da tamamlandı. Yapılan incelemede cesetlerin Göktan Sedat Günaydın (20) ile Muhammet Hekimoğlu'na (19) ait olduğu belirlendi. İki gencin arkadaş oldukları belirtildi. Öte yandan polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısına vuran erkek cesedinin bulunmasının ardından bölgede çalışma yapan ekipler, iskelenin altında suda hareketsiz yatan bir kişinin daha olduğunu fark etti. Olay yerine çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından, iskelenin uç kısmında, suyun içerisinde yaklaşık 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkarttı. Olay yerine gelen gencin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamayarak, sinir krizi geçirdi. Ceset, savcı incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne götürüldü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizden çıkan iki cesedin kimliğinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar da tamamlandı. Yapılan incelemede cesetlerin Göktan Sedat Günaydın (20) ile Muhammet Hekimoğlu'na (19) ait olduğu belirlendi. İki gencin arkadaş oldukları belirtildi. Öte yandan polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)