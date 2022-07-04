Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Arama çalışmalarından detaylar Bazı ekipler, drone yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışmasından detay Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek vermesinden detay Dagıçlardan detay Kızılay ekiplerinden detay Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor... Arama çalışmalarından detaylar Bazı ekipler, drone yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışmasından detay Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek vermesinden detay Dagıçlardan detay Kızılay ekiplerinden detay Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek veriyor ORDU - Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki plajda dün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan Resul Akkaya'nın (23) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Aramaların ikinci gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterle Akkaya'nın bulunması amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. Bazı ekipler, dron yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışıyor. Akkaya ailesinin 3 çocuğundan biri olduğu ve tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle yürütülüyor. Ailenin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor. Öte yandan Türk Kızılay Ordu Şubesi ekipleri, gencin yakınlarına sıcak çorba ile su ikram etti. AA / Hayati Akçay - Güncel Güncel Haberler

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