Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkartılan cisim uzman ekiplerce incelenecek Güncel Haberler Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim Samsun'dan gelecek uzman ekiplerce incelenecek. Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim Samsun'dan gelecek uzman ekiplerce incelenecek. Altınordu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede deniz yüzeyinde varil büyüklüğünde bir cisim fark eden vatandaşlar, güvenlik birimlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenliği sağladıktan sonra çalışma başlattı. Bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü şekilde kıyıya çıkarılan cisim, etrafı ekiplerce şeritle çevrilerek muhafaza altına alındı. Henüz ne olduğu tespit edilemeyen cismin, yarın Samsun'dan gelecek uzman ekiplerce inceleneceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Altınordu Samsun Ordu Güncel Haberler

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