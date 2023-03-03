Ordu'da denizde görülen cisim uzman ekiplerce imha edildi Güncel Haberler Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim, yeniden denizin içerisine çekilerek imha edildi. Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim, yeniden denizin içerisine çekilerek imha edildi. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede deniz yüzeyinde varil büyüklüğünde olan cismin imha edilmesine yönelik çalışma ekiplerce sürdürüldü. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kıyıda önlem aldığı görüldü. Ayrıca denize yakın bölgedeki bazı evler tahliye edildi, bölgedeki vatandaşlar güvenli bölgeye alındı. İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce, Sahil Güvenlik botunun halatı yardımıyla yeniden denizin içerisine çekilen cisim fünye ile patlatılarak imha edildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Altınordu Ordu Güncel Haberler

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