Ordu'da denizde cansız bedenlerine ulaşılan gençler son yolculuklarına uğurlandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde denizde cansız bedenlerine ulaşılan Muhammet Hekimoğlu (19) ile Göktan Sedat Günaydın (20), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Ayışığı Otoparkı mevkiinde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Denizde ikinci bir kişinin olma ihtimalini değerlendiren ekipler, iskele çevresinde çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, suda arama çalışması yaptı. Yapılan aramada iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci ceset de karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede cansız bedenlerin Göktan Sedat Günaydın ile Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi. Yakın arkadaş oldukları öğrenilen Muhammet Hekimoğlu ile Göktan Sedat Günaydın'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Göktan Sedat Günaydın ile Muhammet Hekimoğlu'nun cenazeleri yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi'nden alınarak Altınordu ilçesine bağlı Akköse Mahallesi'ne getirildi. İki genç için burada cenaze töreni düzenlendi. Muhammet Hekimoğlu'nun evinin önünde düzenlenen cenaze törenine MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Muhammet Hekimoğlu'nun babası Hüseyin ile annesi Makbule, Göktan Sedat Günaydın'ın babası Kazım ile annesi Dursine ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İki arkadaş, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.