Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam kurtarıldı Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı. Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu kumsalında denize giren Halil Yazanel (73), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar, Yazanel'i kurtararak kıyıya çıkarttı. Yazanel, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yazanel, Samsun'daki özel hastaneye sevk edildi. AA / Hacer Öztürk - Güncel Ordu Güncel Haberler

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